Se acabó el sueño para Kylian Mbappé

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ARLINGTON.- Kylian Mbappé no tendrá un tercera presencia en la final de la Copa del Mundo y sigue empatado con Lionel Messi en la puja por la Bota de Oro al máximo goleador, cuatro años después de haberla ganado.

El delantero francés no pudo generar muchas ocasiones en la derrota de su equipo por 2-0 ante España en las semifinales de la Copa del Mundo el martes.

Mbappé y Messi suman ocho goles cada uno. Messi y la campeona defensora Argentina enfrentarán el miércoles a Inglaterra en la otra semifinal.

Francia se las verá contra el perdedor de ese duelo en el encuentro por el tercer puesto el sábado en Miami Gardens, Florida. España se enfrentará al ganador en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Bien maniatado por la Roja, Mbappé acumuló la menor cantidad de toques de cualquier atacante en la primera mitad, con 15. Quizás su momento más destacado fue cuando intentó convencer al árbitro Ivan Barton de que no debió señalarse el penal que derivó en el primer gol de España.

La mejor oportunidad de Mbappé llegó a los 67 minutos, cuando su disparo se desvió en el defensor español Marc Cucurella y salió apenas desviado. Para entonces, Francia ya perdía por dos goles.

A Mbappé, de 27 años, le mostraron una tarjeta amarilla a los 86, cuando se lanzó hacia Unai Simón justo cuando el portero de España se inclinaba para recoger el balón. Ambos chocaron, y Simón cayó al césped.

Mbappé fue titular en la semifinal tras haber sido sustituido a los 77 minutos de la victoria de Les Bleus por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final, cuando anotó su octavo gol del torneo. Mbappé también marcó ocho goles hace cuatro años en Qatar, donde Francia perdió ante Messi y Argentina en una tanda de penales en la final. Francia venció a Croacia para conquistar el campeonato hace ocho años en Rusia.