logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se acercan los Dodgers al título del Oeste

Blanquean a Rojos de Cincinnati con excelente labor de pitcheo del japonés Yoshinobu Yamamoto

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Se acercan los Dodgers al título del Oeste
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CINCINNATI.- Yoshinobu Yamamoto permitió un hit en siete entradas y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 4-0 a los Rojos de Cincinnati para acercarse al título de la División Oeste de la Liga Nacional.

      Los Dodgers redujeron a dos el número mágico para asegurar su 13er título divisional en las últimas 14 temporadas. Los Ángeles aseguró un puesto en los playoffs el lunes y todavía compite por el primer puesto de preclasificación en la Liga Nacional.

      Cincinnati, por su parte, tiene garantizada una temporada sin récord ganador tras su 81ra derrota.

      Yamamoto (14-8) realizó la 27ma apertura de su equipo, la mayor cantidad, y permitió únicamente un doble en la tercera entrada al dominicano Elly De La Cruz, tras lo cual retiró a 10 bateadores consecutivos. Dio dos bases por bolas y ponchó a siete. Fue el segundo juego seguido en el que un abridor de los Dodgers lanzó siete entradas sin permitir carreras, después de Tarik Skubal el lunes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los Dodgers registraron su 12da blanqueada de la temporada. Los Rojos se fueron en blanco por 17ma vez.

      Freddie Freeman regresó a la alineación de los Dodgers después de perderse tres de los últimos cinco juegos por molestias en la rodilla derecha y conectó tres sencillos en cinco turnos. Freeman llegaba al martes con 3 hits en 30 turnos.

      Josue De Paula bateó como primer bate por primera vez, apenas en su quinto juego en Grandes Ligas con los Dodgers, y se fue de 0-5 con un ponche. Tiene 2 hits en 14 turnos desde su llamado.

      El 15to jonrón de la temporada del dominicano Teoscar Hernández, ante el derecho Rhett Lowder, llegó después de una base por bolas a Kyle Tucker y puso el marcador 3-0 en la tercera entrada. Lowder (6-11) permitió tres carreras limpias.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa
        Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa

        Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa

        SLP

        El Universal

        El gol de cabeza de Vásquez fue clave para la victoria ante Suditor.

        Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026
        Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026

        "Hormiga" González dónde ver su debut en la Europa League 2026

        SLP

        El Universal

        El partido se transmitirá en vivo por Claro Sports, ESPN y VIX este 16 de septiembre a las 13:00.

        Espí salva al Madrid en el descuento
        Espí salva al Madrid en el descuento

        Espí salva al Madrid en el descuento

        SLP

        EFE

        Elche remontó dos goles en los últimos 20 minutos, pero no pudo evitar la derrota

        Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista
        Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista

        Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista

        SLP

        EFE

        Manfred Ugalde y otros jóvenes lideran la renovación del equipo nacional costarricense.