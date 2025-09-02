Se afianza Carlos Rivera en Campeonato Pony

No hay quien detenga a Carlos Rivera en el Campeonato Pony 2025. El piloto potosino sumó un nuevo triunfo el pasado domingo en el autódromo del Parque Tangamanga II, donde se disputó la sexta fecha del serial, resultado que lo mantiene como líder absoluto en su categoría y firme candidato al campeonato.

Desde la calificación, Rivera impuso condiciones al quedarse con la pole position, lo que le permitió dominar la carrera de principio a fin. Con un manejo sólido y sin errores, el potosino volvió a demostrar por qué es el rival a vencer en la temporada.

A pesar de la ventaja en la tabla general, Rivera mantiene una estrategia agresiva en cada competencia, decidido a no ceder puntos y a defender su liderato hasta ondear la bandera a cuadros en cada cita.

La jornada contó con una nutrida participación de pilotos de gran nivel, provenientes no solo de San Luis Potosí, sino también del vecino estado de Zacatecas, lo que dio un marco de competitividad y emoción a la sexta fecha del campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, Carlos Rivera se consolida en lo más alto del campeonato y se encamina con paso firme hacia la conquista del título 2025.