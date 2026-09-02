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Se alista la LNJSA para una nueva temporada

Por Romario Ventura

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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      De cara al arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga Nacional Juvenil Sector Amateur, se llevaron a cabo las reuniones previas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde se establecieron los principales acuerdos y lineamientos de la próxima competencia.

      La última asamblea se realizó el lunes 31 de agosto en la capital potosina, con la participación de 55 representantes de academias de futbol de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila, quienes tomarán parte en las categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17.

      Durante las reuniones se dieron a conocer los pormenores de la convocatoria y las particularidades del reglamento de competencia, con lo que oficialmente comenzaron las actividades correspondientes al nuevo año deportivo de uno de los principales certámenes del sector amateur a nivel nacional.

      La Zona 12, con sede en San Luis Potosí, llega con buenos antecedentes, luego de que en la temporada anterior dos de los cuatro equipos participantes se proclamaron campeones nacionales en las finales disputadas en la Casa del Futbol, en Toluca, Estado de México. Además, la zona cuenta con varios títulos nacionales en su historial, entre ellos uno que permitió a Cefor Promotora San Luis obtener una franquicia de Tercera División Profesional (TDP) como premio.

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      El nuevo torneo dará inicio el próximo 19 de septiembre y estará dividido en los torneos Apertura y Clausura, con cerca de un centenar de equipos distribuidos entre los cuatro estados que conforman la región.

      Por San Luis Potosí participarán, entre otros, Brujas Soccer, Cefor Promotora San Luis, Blaugranas Bactor, Escuela Oficial Atlético de San Luis, Cefor Futbolística de René Isidoro García, Sudisa FC, Bravos FC, Tuneros de Matehuala, ACA TOP y Ceffur Rioverde.

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