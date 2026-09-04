Se baja Balogun del acuerdo con el Everton

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MÓNACO.- El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun se retiró de un acuerdo para incorporarse al Everton en los minutos finales de la ventana de fichajes de verano del fútbol europeo porque se sintió incómodo al considerar que el club inglés sembró dudas sobre su salud durante un reconocimiento médico, reveló el director deportivo del Mónaco.

En un resumen inusualmente franco por parte de un dirigente sobre un traspaso frustrado, Thiago Scuro ofreció una conferencia de prensa y expuso —en inglés— un relato detallado, paso a paso, de cómo la propuesta de Balogun de pasar al Everton por una cifra reportada de 40 millones de libras (54 millones de dólares) se vino abajo mientras se agotaba el tiempo.

Según Scuro, Balogun se sometió a un examen médico el martes por la tarde en las instalaciones del Everton. Tres horas después —y con cuatro horas antes del cierre de la ventana— el Everton se comunicó con el Mónaco para plantear dudas sobre los resultados del reconocimiento médico "que, para nuestro cuerpo médico, así como para el cuerpo médico personal del jugador, no tenían ningún sentido", manifestó Scuro.

Luego hubo conversaciones entre los clubes y los departamentos médicos, antes de que el Everton volviera a contactar al Mónaco para decir que estaba listo para completar el fichaje de Balogun, de acuerdo con Scuro.

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"En el último momento, el jugador decidió no firmar", continuó Scuro en la conferencia de prensa celebrada el miércoles. "Y básicamente, lo que alega Balogun es: ´No me siento bien por la manera en que el club me trató, no me siento bien por la manera en que el departamento médico del Everton sembró dudas sobre mi futuro o mi salud. No tengo nada (malo en mi salud), así que no me siento cómodo firmando un contrato largo aquí´".