Se impone Cefor SL a Mineros de Zacatecas

Mostrando solidez y buen futbol, la escuadra del Cefor Promotora San Luis consiguió una nueva victoria al imponerse 2-0 a Mineros de Zacatecas, en partido disputado en el campo uno de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” de Soledad de Graciano Sánchez, resultado que le permite sumar tres puntos más y mantenerse entre los primeros tres lugares de la competencia del Grupo XII con 12 unidades.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto potosino impuso condiciones y buscó el arco rival. Apenas al minuto 6, Dylan Carrera probó suerte con un disparo raso desde fuera del área, que fue bien controlado por el arquero visitante. El encuentro se tornó parejo durante la primera media hora, con llegadas en ambas áreas pero sin claridad en la definición.

A los 33 minutos, Promotora San Luis sufrió la baja de Jairo Garay por una lesión en el tobillo, siendo sustituido por Antonio Ruiz. Pese a ello, los locales mantuvieron el dominio del juego, aunque sin reflejarlo en el marcador, por lo que el primer tiempo concluyó con empate sin goles.

En la segunda mitad, los potosinos salieron con mayor determinación. Al minuto 49, Alan Ramírez tuvo una oportunidad clara con un disparo cruzado que pasó rozando el poste derecho del arco zacatecano. La insistencia rindió frutos al 55’, cuando tras un centro desde la banda, Luis Josué Honorio se anticipó a la zaga rival para empujar el balón al fondo de las redes tras un rebote en el palo izquierdo del arco y abrir el marcador 1-0.

El propio Honorio selló la victoria al minuto 84, aprovechando un pase largo del guardameta Leonardo “Gato” González para ganar la espalda a dos defensores y definir con potencia ante la salida del portero Iker Mascorro, firmando el 2-0 definitivo.

En los minutos finales, Mineros intentó reaccionar, pero la defensa local se mostró ordenada y segura, asegurando el tercer triunfo al hilo en casa.

Finalmente esta fue la Alineación inicial del Cefor Promotora San Luis: Leonardo Pérez; Dylan Ulises Carrera, Víctor Uriel López, Jairo Alessandro Garay (Antonio Ruiz), Luis Alfonso Anguiano, Dulio César Ramírez, Aarón Ramírez, Óscar Alan Ramírez, Abraham “Messi”, Luis Josué Honorio y Alberto Aguilar.