Se realizó con éxito la carrera Atleti 2026

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La mañana de este domingo 14 de junio, Atlético de San Luis celebró con gran éxito la Carrera Atleti 2026 en las instalaciones del Parque Tangamanga I, evento que reunió a más de 2 mil corredores en una auténtica fiesta deportiva y familiar.

Las actividades comenzaron puntualmente a las 8:00 horas con el acto protocolario de salida, encabezado por Emilio Herrera, director comercial de Atlético de San Luis; Joaquín García, director de los Parques Tangamanga y Alfonso Azuara, director comercial de BH Fitness, quienes dieron la bienvenida a los participantes y marcaron el arranque oficial de la competencia.

La carrera contó con recorridos de 5 y 10 kilómetros para las categorías principales, además de una prueba infantil de 1.5 kilómetros, permitiendo la participación de corredores de todas las edades y niveles.

A lo largo de la ruta, los asistentes disfrutaron de diversas activaciones organizadas por los patrocinadores del evento, que contribuyeron a generar un ambiente de convivencia, recreación y promoción de hábitos saludables entre los participantes y sus familias.

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El primer lugar de cada categoría recibió una escaladora, el segundo lugar una bicicleta indoor y el tercer sitio un step fitness. Además, en las categorías especiales se entregaron mancuernas como reconocimiento a los participantes destacados.

En la distancia de 5 kilómetros, dentro de la rama varonil, el triunfo fue para Arturo Israel Reyna Tristán, seguido por Jorge Iván Ramos Torres y Alejandro Díaz de León, quienes completaron el podio.

En la rama femenil de los 5 kilómetros, la victoria correspondió a Ximena Tovar Compeán, mientras que Esmeralda Ramos obtuvo la segunda posición y Mariana Gabriela Lárraga Solano finalizó en el tercer lugar.

Por su parte, en la prueba de 10 kilómetros varonil, José Andrés Leija Ramos se adjudicó el primer puesto, seguido por Kalid Galván Amaya en la segunda posición e Ismael González Narváez en la tercera. En la rama femenil de los 10 kilómetros, Zyanya del Carmen Sánchez se proclamó ganadora de la competencia. Fátima Analiz concluyó en el segundo lugar e Ingrid Drexel ocupó la tercera posición.

Dentro de las categorías especiales, Jesús Abraham Silva Guerrero fue reconocido como el ganador de su división.