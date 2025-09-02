Se refuerzan los Santos del Potosí

Los Santos del Potosí continúan fortaleciendo su plantilla en busca de mejores resultados en la presente temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). La directiva confirmó la incorporación del experimentado armador Cristian “Titi” Cortés, jugador de doble nacionalidad argentino-mexicana, reconocido por su liderazgo y amplia trayectoria en la duela.

Cortés ha formado parte de equipos de primer nivel en Argentina, Brasil y México, entre los que destacan Obras Sanitarias, Mogi Das Cruzes, Abejas de León, Halcones Rojos de Veracruz, Quimsa, Lanús, Aguacateros de Michoacán, Astros de Jalisco y Fuerza Regia, donde se consolidó como pieza clave en múltiples campeonatos de la LNBP. Su capacidad para marcar diferencia tanto en temporada regular como en playoffs lo convierte en un refuerzo de peso para la quinteta potosina.

Entre sus logros más relevantes se encuentran varios títulos con Fuerza Regia, participación en la Basketball Champions League Américas y registros individuales destacados, como los 22 puntos anotados ante Soles en 2015 y los 8 rebotes conseguidos frente a Astros en 2021.

El base hará su debut oficial con los Santos este miércoles 3 de septiembre en el auditorio Hermanos Carreón de Aguascalientes, cuando el equipo inicie la serie frente a las Panteras. Con su incorporación, el conjunto celestial busca encarar con mayor solidez la segunda parte de la temporada.

