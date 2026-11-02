Sebastián Abreu reprueba examen de naturalización

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Sebastián Abreu, director técnico uruguayo de los Xolos de Tijuana, se encuentra en el centro de la atención del futbol mexicano tras el reciente empate de su escuadra frente a los Rayados de Monterrey. Fiel a su estilo carismático y sin filtros, el estratega compartió reflexiones profundas sobre su presente en la frontera, un reciente revés burocrático personal y sus claras ambiciones de dar un salto a un club con mayores niveles de exigencia en el futuro cercano.

En el plano personal, el "Loco" Abreu reveló entre risas que reprobó el examen de naturalización mexicana. Con un tono humorístico y desenfadado, confesó que la prueba "le fue de la chin...", pero le restó drama al asunto asegurando que ya está acostumbrado a reprobar en los estudios desde su juventud. El técnico confirmó que ya solicitó una nueva cita ante las autoridades, expresando de forma irónica su deseo de que el banco de preguntas aleatorias para su siguiente intento se sitúe "un poquito más cerca del siglo XXI".

A pesar de este contratiempo, su conexión con la directiva y la afición de Baja California sigue creciendo. Abreu destacó el arraigo y cariño que ha desarrollado por el conjunto fronterizo, al que calificó como una institución "atípica" dentro de la Liga MX debido a su aislamiento geográfico y por ser el único representante de su ciudad. Para el timonel charrúa, esta condición obliga al plantel a unirse y hacerse fuerte internamente. Asimismo, valoró el respeto de los dirigentes de Tijuana, quienes le han otorgado el tiempo y el espacio necesarios para plasmar su idea futbolística.