Cierran vialidades por lluvia de este lunes
La SSPC recomendó a los automovilistas manejar con precaución
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó del inicio de cierres en vías principales por la lluvia de este lunes.
Se determinaron cierres vehiculares en:
- Puente Naranja (Acceso Norte)
- Bulevar del Río Santiago
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La corporación recomendó a los automovilistas manejar con precaución y tomar en cuenta los cierres viales.
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