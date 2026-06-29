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Cierran vialidades por lluvia de este lunes

La SSPC recomendó a los automovilistas manejar con precaución

Por Pulso Online

Junio 29, 2026 03:39 p.m.
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Cierran vialidades por lluvia de este lunes
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó del inicio de cierres en vías principales por la lluvia de este lunes.

      Se determinaron cierres vehiculares en:

      - Puente Naranja (Acceso Norte)

      Bulevar del Río Santiago

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      La corporación recomendó a los automovilistas manejar con precaución y tomar en cuenta los cierres viales.

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