logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Fotogalería

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Obed Vargas ve a la Selección Mexicana en la Final del Mundial

México enfrentará a Ecuador en un partido clave para avanzar a octavos de final en el Mundial.

Por El Universal

Junio 29, 2026 03:53 p.m.
A
Obed Vargas ve a la Selección Mexicana en la Final del Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Comienza la etapa en la que el margen de error se reduce, donde los nervios deben ser exterminados, pero también donde soñar en grande está permitido. Mañana, la Selección Mexicana buscará su boleto a los Octavos de Final ante Ecuador, en el Estadio Ciudad de México.


      Y Obed Vargas, mediocampista del Tricolor, acepta que tiran a lo grande en esta Copa del Mundo 2026. Soñar poco no está permitido en esta generación mexicana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Yo creo que vamos a ir partido a partido, pero si me preguntas a mí, es para llegar a la final y estar ahí", declaró el joven futbolista del Atlético de Madrid, que vive su primer Mundial.
      Raúl Rangel, Gilbeto Mora, Obed Vargas, entre otros futbolistas, han hablado sin miedo de lo que se busca en esta justa mundialista, pero ¿bajo qué argumentos se permiten soñar?
      "Ustedes (la prensa) son los que deciden eso, son los que dicen quién es favorito, quién no, nosotros estamos enfocados en lo que pasa dentro del campo. Somos una familia, cada uno lo da todo por el compañero, no hay envidias, no hay nada de eso y eso te hace mucho más fuerte", enfatizó Vargas.
      Con apenas 20 años, Obed ha entendido lo que es jugar una Copa del Mundo con la playera verde, se encuentra en el futbol europeo en un equipo de élite y a horas de disputar un encuentro clave habla con mesura sobre lo que viene para el Tricolor.
      "Unidos lo estamos haciendo, hay solidez defensiva, entrega, intentando jugar de la mejor manera, con el balón creo que ya tenemos una identidad muy buena y vamos a confiar en lo que estamos haciendo, al final nos ha llevado a estar aquí", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Obed Vargas ve a la Selección Mexicana en la Final del Mundial
      Obed Vargas ve a la Selección Mexicana en la Final del Mundial

      Obed Vargas ve a la Selección Mexicana en la Final del Mundial

      SLP

      El Universal

      México enfrentará a Ecuador en un partido clave para avanzar a octavos de final en el Mundial.

      Pumas confirma salida de Piero Quispe
      Pumas confirma salida de Piero Quispe

      Pumas confirma salida de Piero Quispe

      SLP

      El Universal

      Quedó como agente libre luego de no ser considerado

      Armando González enfrenta a Ecuador con mentalidad de matar o morir
      Armando González enfrenta a Ecuador con mentalidad de matar o morir

      Armando González enfrenta a Ecuador con mentalidad de "matar o morir"

      SLP

      El Universal

      El delantero de México reconoce la dificultad del rival y la necesidad de darlo todo para avanzar en el torneo.

      Isaac del Toro se une a UAE Team Emirates para el Tour de Francia 2026
      Isaac del Toro se une a UAE Team Emirates para el Tour de Francia 2026

      Isaac del Toro se une a UAE Team Emirates para el Tour de Francia 2026

      SLP

      El Universal

      El joven ciclista mexicano de 22 años competirá junto a Tadej Pogacar en la edición 2026.