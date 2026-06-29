Pumas confirma salida de Piero Quispe

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Mientras Pumas atraviesa una etapa complicada tras la dolorosa derrota ante Cruz Azul en la final de la Liga MX y la sorpresiva salida de Efraín Juárez del banquillo universitario, los movimientos al interior del club continúan.

En medio de un periodo de cambios y con la atención en la Copa del Mundo, un futbolista auriazul optó por poner fin a su vínculo con la institución, sumándose a la lista de bajas que buscan un nuevo rumbo lejos de Ciudad Universitaria.

Se trata de Piero Quispe, mediocampista peruano que habría puesto fin a su vínculo con Pumas tras una etapa irregular en el futbol mexicano. El jugador dejó de ser considerado una pieza importante dentro del proyecto universitario desde hace varios meses, situación que terminó por acelerar su salida de la institución.

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, Quispe decidió rescindir el contrato que lo unía al conjunto auriazul, por lo que ahora se encuentra como agente libre y en busca de una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

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El peruano llegó a Pumas rodeado de expectativas gracias a las destacadas actuaciones que tuvo en su país. Sin embargo, nunca logró consolidarse plenamente y cerró su paso por México con 77 partidos disputados, cinco goles y cuatro asistencias entre el Clausura 2024 y el Apertura 2025.

Tras pasar la última temporada en el futbol de Australia, el nombre de Quispe vuelve a sonar con fuerza en Sudamérica. Uno de los clubes que ha mostrado interés en incorporarlo es Universitario de Deportes, equipo en el que ya supo ser campeón.