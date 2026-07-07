Plantea MC eliminar registro de datos en telefonía móvil
Se propone destruir datos personales recopilados para evitar su uso indebido
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, anunció que presentará una iniciativa de reforma para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con datos personales como la CURP.
Argumentó que el registro obligatorio vulnera derechos fundamentales y podría afectar a millones de usuarios que no cumplan con el trámite.
Dijo que la iniciativa será presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y establece derogar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de líneas celulares como condición para su activación o permanencia.
Se propone eliminar los artículos 103, 164 fracción III y el artículo Trigésimo Transitorio de dicha legislación, con lo que se dejaría sin efecto el esquema que obliga a las personas usuarias de telefonía móvil a proporcionar información personal para conservar su servicio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, que todos los datos recopilados durante la aplicación de este mecanismo sean destruidos de manera definitiva, con el objetivo de impedir que la información pueda ser reutilizada, transferida o utilizada con fines distintos por autoridades o particulares.
Barrales indicó que el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones es un derecho reconocido en la Constitución, por lo que cualquier medida que condicione el acceso a estos servicios debe analizarse bajo criterios de protección a los derechos ciudadanos.
Entérate | Las nuevas fechas de registro según tu número celular
Hasta ahora, 63 millones de líneas de telefonía móvil han sido vinculadas, entre prepago y pospago
no te pierdas estas noticias
Plantea MC eliminar registro de datos en telefonía móvil
El Universal
Se propone destruir datos personales recopilados para evitar su uso indebido
Farías envía carta a Sheinbaum por "huachicol fiscal"
El Universal
Denuncia no tener información sobre su caso, lo que vulnera el derecho de presunción de inocencia
FBI habría participado en detención de "El Mayo": SRE
El Universal
"Alguien mintió", dice el gobierno federal en informe sobre caso de Zambada