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Plantea MC eliminar registro de datos en telefonía móvil

Se propone destruir datos personales recopilados para evitar su uso indebido

Por El Universal

Julio 07, 2026 01:10 p.m.
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Plantea MC eliminar registro de datos en telefonía móvil
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      Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, anunció que presentará una iniciativa de reforma para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con datos personales como la CURP.

      Argumentó que el registro obligatorio vulnera derechos fundamentales y podría afectar a millones de usuarios que no cumplan con el trámite.

      Dijo que la iniciativa será presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y establece derogar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de líneas celulares como condición para su activación o permanencia.

      Se propone eliminar los artículos 103, 164 fracción III y el artículo Trigésimo Transitorio de dicha legislación, con lo que se dejaría sin efecto el esquema que obliga a las personas usuarias de telefonía móvil a proporcionar información personal para conservar su servicio.

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      Asimismo, que todos los datos recopilados durante la aplicación de este mecanismo sean destruidos de manera definitiva, con el objetivo de impedir que la información pueda ser reutilizada, transferida o utilizada con fines distintos por autoridades o particulares.

      Barrales indicó que el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones es un derecho reconocido en la Constitución, por lo que cualquier medida que condicione el acceso a estos servicios debe analizarse bajo criterios de protección a los derechos ciudadanos.

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