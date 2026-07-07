logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Elton John anuncia conciertos en la CDMX para octubre

La preventa para fans comenzará el 15 de julio y la venta general el 16

Por El Universal

Julio 07, 2026 01:22 p.m.
A
Elton John anuncia conciertos en la CDMX para octubre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Elton John volverá a reencontrarse con el público mexicano. El legendario músico británico anunció que ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México, los próximos 2 y 3 de octubre, en el Estadio Banorte.

      Elton John anuncia conciertos en Ciudad de México 2023

      La noticia fue dada a conocer por el propio cantante a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que le provoca regresar al país después de que la pandemia de Covid-19 impidiera que visitara Latinoamérica durante su gira de despedida.

      "Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El intérprete de "Rocket Man" aseguró que la capital mexicana ocupa un lugar muy especial en su historia y reconoció que siempre lamentó no haber podido presentarse ante sus seguidores de la región hace algunos años.

      "La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años...".

      Preventa y venta de boletos para conciertos de Elton John

      El artista también informó que los integrantes de Rocket Club ya pueden registrarse para obtener acceso anticipado a la compra de boletos.

      De acuerdo con la publicación, la preventa para fans comenzará el 15 de julio a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, mientras que la venta general arrancará el 16 de julio, también al mediodía.

      Considerado una de las figuras más importantes de la música contemporánea, Elton John acumula una carrera de más de cinco décadas, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo.

      Es autor de éxitos como "Your Song", "Tiny Dancer", "Rocket Man", "Candle in the Wind" y "I'm Still Standing", además de haber ganado múltiples premios, entre ellos cinco Grammy, dos Oscar, un Tony y un Emmy, logro que lo convirtió en integrante del exclusivo grupo de artistas con el reconocimiento EGOT.

      Su influencia ha trascendido generaciones y lo mantiene como uno de los músicos más reconocidos e influyentes de la historia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Elton John anuncia conciertos en la CDMX para octubre
      Elton John anuncia conciertos en la CDMX para octubre

      Elton John anuncia conciertos en la CDMX para octubre

      SLP

      El Universal

      La preventa para fans comenzará el 15 de julio y la venta general el 16

      Ernesto Laguardia entra a "La casa de los famosos México" 2026
      Ernesto Laguardia entra a "La casa de los famosos México" 2026

      Ernesto Laguardia entra a "La casa de los famosos México" 2026

      SLP

      El Universal

      El actor fue confirmado como el primer habitante del reality y advirtió que llega con estrategia: divertirse y sacar "uno por uno"

      BEYONCÉ LANZA "MORNING DEW (DONK)"
      BEYONCÉ LANZA "MORNING DEW (DONK)"

      BEYONCÉ LANZA "MORNING DEW (DONK)"

      SLP

      EFE

      CUMPLE 80 AÑOS
      CUMPLE 80 AÑOS

      CUMPLE 80 AÑOS

      SLP

      EFE

      UNA LEYENDA VIVA DEL CINE GRACIAS A ´ROCKY´ Y ´RAMBO´, MIENTRAS PREPARA LA PUBLICACIÓN DE SUS MEMORIAS EN UN AÑO y ADEMÁS VERÁ LA LUZ EL FILME ´I PLAY ROCKY´, SOBRE LOS ORÍGENES DE LA PELÍCULA QUE LE LANZÓ A LA FAMA