Elton John anuncia conciertos en la CDMX para octubre

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Elton John volverá a reencontrarse con el público mexicano. El legendario músico británico anunció que ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México, los próximos 2 y 3 de octubre, en el Estadio Banorte.

Elton John anuncia conciertos en Ciudad de México 2023

La noticia fue dada a conocer por el propio cantante a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que le provoca regresar al país después de que la pandemia de Covid-19 impidiera que visitara Latinoamérica durante su gira de despedida.

"Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre".

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El intérprete de "Rocket Man" aseguró que la capital mexicana ocupa un lugar muy especial en su historia y reconoció que siempre lamentó no haber podido presentarse ante sus seguidores de la región hace algunos años.

"La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años...".

Preventa y venta de boletos para conciertos de Elton John

El artista también informó que los integrantes de Rocket Club ya pueden registrarse para obtener acceso anticipado a la compra de boletos.

De acuerdo con la publicación, la preventa para fans comenzará el 15 de julio a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, mientras que la venta general arrancará el 16 de julio, también al mediodía.

Considerado una de las figuras más importantes de la música contemporánea, Elton John acumula una carrera de más de cinco décadas, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Es autor de éxitos como "Your Song", "Tiny Dancer", "Rocket Man", "Candle in the Wind" y "I'm Still Standing", además de haber ganado múltiples premios, entre ellos cinco Grammy, dos Oscar, un Tony y un Emmy, logro que lo convirtió en integrante del exclusivo grupo de artistas con el reconocimiento EGOT.

Su influencia ha trascendido generaciones y lo mantiene como uno de los músicos más reconocidos e influyentes de la historia.