Será operado Gavi por lesión en el menisco derecho

Por AP

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
BARCELONA.- El centrocampista Gavi se someterá a una cirugía menor para tratar un problema de menisco en la rodilla derecha, informó el Barcelona el lunes.

El club indicó que la decisión de realizar el procedimiento se tomó después de que Gavi completó “intensas pruebas de esfuerzo deportivo” tras un tratamiento más conservador.

“Las conclusiones son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica”, dijo el Barça.

No se indicó cuánto tiempo estará de baja el jugador de 21 años, pero se estima que podría reaparecer en noviembre. Gavi ha disputado dos partidos con el reinante campeón de España esta temporada, ambos en agosto.

El Barça, que el domingo venció 3-0 al Getafe, marcha dos puntos detrás del Real Madrid después de cinco partidos de La Liga española.

Abrió la fase de grupos de la Liga de Campeones con una victoria 2-1 de visita a Newcastle.

