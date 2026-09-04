Será SL sede del Torneo Regional Bajío de Petanca
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El Club de Petanca San Luis llevará a cabo el Torneo Regional Bajío de Tripletas, los próximos 19 y 20 de septiembre de 2026, en el Parque Juan H. Sánchez "Morales", en San Luis Potosí.
La competencia reunirá a jugadores de petanca en una jornada que busca combinar la actividad deportiva con la convivencia y el respeto al juego, bajo el lema "Pasión, precisión y amistad".
Las actividades comenzarán el sábado 19 de septiembre a las 10:30 horas con la bienvenida y el sorteo. Posteriormente se disputarán las primeras cuatro rondas: de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 15:00 a 16:30 y de 16:30 a 18:00 horas. Al finalizar la jornada se contempla una convivencia a las 19:00 horas en el restaurante Tibiritabara.
El domingo 20 de septiembre continuará la competencia con la quinta ronda, programada de 9:00 a 10:30 horas. Las semifinales se disputarán a las 10:30 y la gran final está prevista para las 12:00 horas.
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La organización informó que los alimentos del domingo estarán a cargo del chef Emmanuel Dupont. Asimismo, se estableció que durante el evento estarán prohibidas las bebidas alcohólicas y fumar, como parte de las condiciones señaladas para la jornada.
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