logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Será SL sede del Torneo Regional Bajío de Petanca

Por Romario Ventura

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Será SL sede del Torneo Regional Bajío de Petanca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Club de Petanca San Luis llevará a cabo el Torneo Regional Bajío de Tripletas, los próximos 19 y 20 de septiembre de 2026, en el Parque Juan H. Sánchez "Morales", en San Luis Potosí.

      La competencia reunirá a jugadores de petanca en una jornada que busca combinar la actividad deportiva con la convivencia y el respeto al juego, bajo el lema "Pasión, precisión y amistad".

      Las actividades comenzarán el sábado 19 de septiembre a las 10:30 horas con la bienvenida y el sorteo. Posteriormente se disputarán las primeras cuatro rondas: de 11:00 a 12:30, de 12:30 a 14:00, de 15:00 a 16:30 y de 16:30 a 18:00 horas. Al finalizar la jornada se contempla una convivencia a las 19:00 horas en el restaurante Tibiritabara.

      El domingo 20 de septiembre continuará la competencia con la quinta ronda, programada de 9:00 a 10:30 horas. Las semifinales se disputarán a las 10:30 y la gran final está prevista para las 12:00 horas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La organización informó que los alimentos del domingo estarán a cargo del chef Emmanuel Dupont. Asimismo, se estableció que durante el evento estarán prohibidas las bebidas alcohólicas y fumar, como parte de las condiciones señaladas para la jornada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      SLP

      El Universal

      La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final
      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      SLP

      El Universal

      Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo