Serial Trail reúne a cientos de atletas en Cerro de San Pedro

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Cerro de San Pedro fue sede de la primera edición del Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos 2026, evento que reunió a cientos de atletas en recorridos por senderos del semidesierto potosino.

De acuerdo con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE), la competencia formó parte de la estrategia estatal para promover el deporte y el turismo en municipios con vocación histórica y natural.

Las y los participantes recorrieron rutas de 10 y 21 kilómetros, en una jornada que combinó actividad física, paisajes naturales y espacios históricos de Cerro de San Pedro.

En la categoría femenil de 21 kilómetros, el primer lugar fue para Rosse Jepkorir Kangogo. En la rama varonil, el podio fue encabezado por Júpiter Carera Casas, seguido por Juan Carlos Carera Casas y Boniface Kaplagat Kangogo.

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En los 10 kilómetros, Carmen Allende obtuvo el primer sitio en la rama femenil, mientras que Kalid Arroyo ganó en la varonil.

Al cierre del evento, durante la premiación, se realizó la entrega de estafeta al municipio de Aquismón, donde se llevará a cabo la siguiente fecha del serial los días 18 y 19 de julio.