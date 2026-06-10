Serena Williams vuelve con victoria

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LONDRES.- Después de casi cuatro años alejada del tenis profesional, Serena Williams mostró el martes que aún conserva gran parte de su potencia característica al regresar con una victoria en el Queen´s Club.

La tenista de 44 años conectó saques ganadores de hasta 120 mph y algunos golpes ganadores feroces mientras se unía a la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, para ganar su partido inaugural de dobles en el torneo sobre césped del Queen´s Club .

Williams y Mboko vencieron por 7-6 (2), 6-2 a la dupla conformada por las terceras clasificadas Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe en el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. A continuación enfrentarán a Leylah Fernandez y Laura Siegemund en los cuartos de final.

Como para subrayar que está de vuelta, Williams cerró el partido de primera ronda con dos aces seguidos de un saque ganador.

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"Fue muy divertido. Me divertí muchísimo jugando con Victoria", dijo Williams en la entrevista en la cancha. "Nunca habíamos jugado juntas, pero se sintió tan natural jugar con ella".

AÚN NO HAY DECISIÓN

SOBRE WIMBLEDON

Williams también tiene previsto jugar dobles en el Abierto de Berlín en Alemania la próxima semana. Pero incluso después de un regreso ganador, sigue indecisa en cuanto a si extender su regreso a Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

"Es solo un día a la vez", dijo Williams. "Todavía tengo un poco de tiempo para decidir, y han sido geniales al darme ese espacio y tiempo para decidir".

Williams no había competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, dijo que no quería usar la palabra "retirarse" y en su lugar declaró que estaba "evolucionando" alejándose del tenis.

Williams ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon, antes de alejarse del deporte . También sumó 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon — todos con su hermana mayor Venus Williams.