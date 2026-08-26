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Serena y Alcaraz, borrados en 4tos.

La leyenda estadounidense y el español se toparon con Cobolli y Bencic

Por EFE

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Serena y Alcaraz, borrados en 4tos.
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      Nueva York.- Carlos Alcaraz, en su regreso cuatro meses después de sufrir una lesión de muñeca, y la leyenda estadounidense Serena Williams, se despidieron este martes del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos en los cuartos de final, doblegados (5-4 y 4-1) por la pareja formada por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

      Alcaraz y Serena Williams desataron la euforia del público de la pista Arthur Ashe de Nueva York cuando saltaron al campo formando un dúo inédito. Se impusieron en la primera ronda a la pareja integrada por la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool, pero no pudieron pasar de la segunda ronda.

      El segundo partido se disputó cerca de media hora después del primero para Alcaraz y Serena, cuyas opciones de avanzar se redujeron tras perder 7-4 el desempate del primer set.

      Hasta ese momento, el dúo tuteó a Cobolli y Bencic y tuvo por momentos serias opciones de llevarse el primer set, aún más después de encadenar cuatro puntos seguidos en el desempate y ponerse arriba 4-3.

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      Pero tras perder la primera manga, Alcaraz y Serena bajaron su nivel competitivo y sufrieron un 4-1 en la segunda, lo que certificó su eliminación.

      Alcaraz regresará a competir en categoría individual en el Abierto de Estados Unidos, del que es vigente campeón y que arranca este domingo. 

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