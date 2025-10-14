Sigue Micpsa-TwinStore con marcha perfecta

El representativo femenil de fútbol Micpsa-TwinStore, actual subcampeón de la Copa Potosí, continúa con marcha perfecta en la Copa Telmex 2025, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen.

Este fin de semana, en duelo correspondiente a los cuartos de final de la fase estatal, el conjunto potosino goleó por 6 a 1 a la selección del municipio de Cerritos, S.L.P., en una actuación destacada que reafirma su gran momento. Entre las figuras del encuentro sobresalieron Lupita Loredo, las gemelas Paola y Griselda Santillán, además de la experimentada Alejandra Vázquez, quienes lideraron el contundente triunfo.

La categoría, el corazón y el talento de sus jugadoras, sumado al trabajo en conjunto del cuerpo técnico, han sido clave para mantener el paso invicto desde el arranque del torneo. El equipo mantiene la firme convicción de representar dignamente a San Luis Potosí en la fase nacional, donde enfrentarán a los mejores conjuntos del Bajío, centro, norte y sur del país.

Con el respaldo de la administración pública, empresas potosinas y del sector amateur, Micpsa-TwinStore se ha convertido en uno de los favoritos para obtener el título nacional, cuya etapa final se disputará en la Ciudad de León, Guanajuato.

Las finales estatales se celebrarán el sábado 18 de octubre, jornada en la que se espera la presencia de amigos, familiares y aficionados, quienes han acompañado y apoyado este proyecto deportivo que sigue consolidándose como referente del fútbol femenil.