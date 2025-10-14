Conferencia “La Toreada de Diablos de Tanlajás”

En el Museo Regional Potosino se llevó a cabo la conferencia “¿Juego o castigo? La toreada de Diablos de Tanlajás”, a cargo del licenciado Hugo Moreno Pozos, académico de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Durante su participación del 11 de octubre, Moreno Pozos expuso los resultados de su investigación sobre esta celebración tradicional del municipio de Tanlajás, la cual combina elementos rituales y festivos. Señaló que su interés por el tema surge de un vínculo familiar con la comunidad y de la escasa información existente sobre las prácticas culturales locales, en particular sobre los llamados “diablos”, figuras centrales de esta manifestación.

El investigador explicó que la toreada consiste en un enfrentamiento simbólico entre los “diablos”, personajes enmascarados que portan látigos, y los “toreadores”, quienes buscan provocar a los primeros golpeando sus máscaras con palos. Aunque la dinámica parece agresiva, Moreno la interpreta como un juego ritual que implica resistencia, destreza y participación comunitaria, donde cada golpe y cada gesto tienen un significado asociado a la fuerza y al equilibrio entre el desafío y la contención.

A lo largo de la conferencia, también abordó las interpretaciones orales sobre el origen de la tradición, que algunos pobladores estiman con una antigüedad de cerca de dos siglos.

Existen versiones que la relacionan con antiguas danzas locales o con representaciones derivadas de las relaciones sociales entre hacendados e indígenas, lo que otorga múltiples lecturas históricas sobre su sentido y evolución.

Moreno Pozos destacó que “La Toreada de Diablos” es una expresión viva que continúa adaptándose, conservando su carácter colectivo y su función dentro de la identidad huasteca. Subrayó la necesidad de seguir registrando y estudiando este tipo de manifestaciones para comprender su valor cultural y garantizar su preservación dentro del patrimonio inmaterial de San Luis Potosí.