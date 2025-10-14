“Delay” de Physical Momentum cierra Festival de Danza

Con la presentación de la compañía Physical Momentum, dirigida por Francisco Córdova, concluyó en el Teatro de la Paz la 45ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López.

La agrupación, originaria de la Ciudad de México y beneficiaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), presentó Delay, una obra que destacó por su precisión técnica y su potencia escénica, con la que cerró una semana dedicada al impulso y difusión de la danza contemporánea en San Luis Potosí.

Previo al acto de clausura del 12 de octubre, se entregaron los reconocimientos de la Competencia Unipersonales Lila López, certamen que promueve la creación individual dentro del festival. En esta edición se otorgaron dos primeros lugares: en la categoría femenil a Cynthia Ángeles Morales Shmulkovsky y en la categoría varonil a Fernando Antonio Domínguez Rincón, quienes fueron reconocidos por su interpretación y propuesta coreográfica.

Las actividades de la jornada final también incluyeron una función dedicada a las primeras infancias a cargo de la compañía ¡Caracoles! Danza Teatro, bajo la dirección de Mayela Guadarrama Briones. Su montaje se presentó en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, con una propuesta que buscó estimular la imaginación y el acercamiento temprano al lenguaje corporal, ampliando el alcance del festival hacia nuevos públicos.

Durante la ceremonia de clausura, la maestra Carmen Alvarado, directora del Ballet Provincial del Instituto Potosino de Bellas Artes, dirigió un mensaje al público en el que recordó el legado de la maestra Lila López. Señaló que la fundadora del festival soñó con un espacio dedicado a la danza contemporánea en San Luis Potosí y que, tras 45 ediciones, ese ideal continúa vigente gracias al público que lo respalda cada año.

El festival se mantiene como un referente nacional en la promoción de la danza contemporánea. Desde su creación, el evento ha sostenido el impulso de artistas y agrupaciones que mantienen viva la visión de Lila López, posicionando a San Luis Potosí como un punto clave en el desarrollo cultural del país.