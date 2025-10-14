logo pulso
Merecimos más ante Toluca: Quintana

Por Romario Ventura

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Merecimos más ante Toluca: Quintana

Tras el empate 1-1 entre Atlético de San Luis y Toluca en el Estadio Alfonso Lastras, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2025, el director técnico del cuadro potosino, Ignacio Quintana, compartió sus impresiones en conferencia de prensa, destacando el esfuerzo de su equipo y la ambición por seguir haciendo historia en la Liga MX Femenil.

El estratega reconoció que su equipo mereció más por lo mostrado durante el encuentro: “Queda la sensación de que pudimos merecer más, no nada más por cómo cerramos, sino por el trámite del juego. Tuvimos muy malos diez minutos al inicio del segundo tiempo, y ante equipos así, los errores se pagan. Aun así, creo que nosotros tuvimos el mando; ellas rescatan ese punto. Me voy muy orgulloso del equipo”, expresó.

Quintana subrayó que, pese al resultado, el vestidor no está conforme, reflejo de la mentalidad competitiva que ha impregnado en el plantel: “Tenemos una identidad. Estamos trabajando en eso y no estamos conformes. El vestidor no está conforme. Se siente cuando entras después de un juego así: no nos vamos satisfechos solo con los 22 puntos, queremos más. Nos quedan seis puntos por delante y vamos a pelear por ellos para calificar directo a Liguilla”.

Cuestionado sobre las expectativas para los partidos restantes, el técnico fue claro y optimista: “Creo que el equipo está listo para conseguir los seis puntos. Vamos contra rivales complicados, pero así era todo el torneo y hemos aprendido a competir de tú a tú. Nos estamos ganando la exigencia de la afición, de la prensa y de nosotros mismos, porque creemos que sí se puede”.

Quintana reconoció el respaldo del público potosino y el esfuerzo total de sus jugadoras.

