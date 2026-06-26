Siguen registros para la carrera Vida Digna

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La cuenta regresiva ha comenzado para la XVI Edición de la Carrera Corriendo por una Vida Digna–Grupo Acerero 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 08:00 horas, teniendo como salida y meta la pista del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CEDTAR) "Plan de San Luis".

Como cada año, la competencia busca reunir a más de 3 mil corredores, quienes además de disfrutar de una experiencia deportiva de primer nivel, contribuirán con su participación a recaudar recursos para apoyar la labor social que realiza la asociación Vida Digna Potosina A.C. La carrera contará con tres distancias: 12 kilómetros, considerada la prueba estelar, además de recorridos de 6 y 3 kilómetros, para brindar opciones a corredores de distintos niveles y edades. En cuanto a la premiación, la prueba de 12 kilómetros otorgará 20 mil pesos a los ganadores absolutos de ambas ramas, 15 mil pesos al segundo lugar, 12 mil pesos al tercero y 7 mil pesos al cuarto puesto.

Asimismo, en las categorías por edad de 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 y 70 años y más, tanto en la rama femenil como varonil, se entregarán 4 mil pesos al primer lugar, 3 mil pesos al segundo y mil 500 pesos al tercer puesto. En la distancia de 6 kilómetros se premiará a los tres primeros lugares generales de ambas ramas, mientras que en la prueba de 3 kilómetros se reconocerá a los mejores competidores de las categorías 13-16 años, 17-19 años y Silla de Ruedas, con premios de mil 500 pesos, mil pesos y 750 pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.