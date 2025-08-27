Sinner supera fácil a Kopriva

NUEVA YORK .- Jannik Sinner parecía completamente recuperado de una reciente enfermedad al comenzar el martes la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos con una victoria de 6-1, 6-1, 6-2 sobre Vit Kopriva.

El primer sembrado abandonó la final de Cincinnati contra Carlos Alcaraz el 18 de agosto porque estaba enfermo y luego se retiró del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos que comenzó al día siguiente y dijo que aún no se sentía al 100% a finales de la semana pasada.

Pero tuvo tiempo extra para recuperarse con los partidos de primera ronda ahora repartidos en tres días debido a que el torneo ahora inicia en domingo y nada parecía estar mal cuando el número uno superó a su oponente checo en una hora y 39 minutos.

“Obviamente, muy feliz de estar sano de nuevo, de que hicimos nuestro mejor esfuerzo para estar en la mejor forma posible aquí”, expresó Sinner.

El italiano ganó su segundo título de Grand Slam cuando venció a Taylor Fritz el año pasado en Flushing Meadows, luego agregó dos más este año con el Abierto de Australia y Wimbledon. Está intentando unirse a Rod Laver, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos hombres en alcanzar la final de los cuatro Grand Slams en el mismo año en la era Abierta, que comenzó en 1968. “Recuerdos increíbles. Obviamente, cada año es diferente. Vienes aquí comenzando este torneo, ojalá de la mejor manera posible, lo cual hice”, dijo Sinner sobre su regreso a Nueva York.

Había ganado 26 partidos consecutivos en canchas duras antes de la final de Cincinnati.