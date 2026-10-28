SLP campeón en Nacional Máster

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San Luis Potosí se proclamó campeón nacional de marcha atlética y carrera en ruta durante el Campeonato Nacional Máster 2026, celebrado del 23 al 25 de octubre en el Autódromo del Parque Tangamanga II. La delegación potosina consiguió un total de 78 medallas, resultado que le permitió encabezar ambas modalidades en una competencia que reunió a atletas máster de diferentes entidades del país.

El certamen contempló pruebas de 3, 5 y 10 kilómetros, tanto en marcha atlética como en carrera en ruta, además de actividades infantiles e invitados especiales. Organizado por la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí A.C., en coordinación con la Asociación Nacional de Atletismo Máster de México (ANAMM), el campeonato se desarrolló bajo el lema "Kilómetros que cuentan historias" y rindió homenaje al profesor Ismael Hernández Tenorio, en marcha, y a Nohemí Rojas Muñoz, en ruta.

En la modalidad de marcha atlética, San Luis Potosí encabezó el medallero con 35 preseas, distribuidas en 17 de oro, 13 de plata y cinco de bronce. Aguascalientes ocupó el segundo lugar por número de medallas de oro, con ocho, mientras que Jalisco terminó en la tercera posición con siete metales dorados, cinco platas y cinco bronces.

Por su parte, en la carrera en ruta, la delegación anfitriona volvió a ocupar el primer puesto al conseguir 43 medallas: 26 de oro, nueve de plata y ocho de bronce. Entre los resultados destacados de los potosinos sobresalieron Julio César Martínez Ramos, ganador de los 10 kilómetros en la categoría de 45 a 49 años Varonil, con 40:29 minutos; Nohemí Rojas Muñoz, quien registró 46:29 en la categoría de 55 a 59 años Femenil, y Alfredo Posadas Rodríguez, triunfador en la categoría de 80 a 84 años Varonil, con 1:15:18.16.

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Las actividades se distribuyeron durante tres jornadas: el viernes 23 se realizaron las pruebas de 3 kilómetros; el sábado 24 se desarrollaron las competencias de 5 kilómetros y las pruebas infantiles, mientras que el domingo 25 se disputaron las carreras y marchas de 10 kilómetros, que marcaron el cierre del programa.

El presidente de la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, José Sergio Martínez Tovar, destacó el significado del doble campeonato y el esfuerzo colectivo de atletas, entrenadores y familias para alcanzar este resultado. Asimismo, la organización agradeció el respaldo de la ANAMM, el CECURT, el INPODE, jueces, oficiales técnicos, voluntarios y colaboradores.