SLP presente en Juegos Escolares del Caribe 2025

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
SLP presente en Juegos Escolares del Caribe 2025

San Luis Potosí tendrá representación en el próximo escenario internacional de los deportes escolares: cinco jóvenes karatecas del estado fueron seleccionados para formar parte de la delegación mexicana que competirá en los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, programados del 1 al 10 de noviembre en Colombia.

Orlando Reyna, André Rebolledo, Sebastián Cervantes, Alexis López y Valeria Juárez son la y los atletas que buscarán destacar en sus respectivas categorías juveniles. Cada uno de ellos ha construido una trayectoria sólida dentro del karate, lo que les valió el pase para representar al país frente a más de mil deportistas de 13 naciones de la región.

Las competencias se llevarán a cabo en las ciudades de Montería y Cereté, donde se disputarán 13 disciplinas, que incluyen desde atletismo y natación hasta judo, boxeo, taekwondo y tenis de mesa. En Cereté, el Coliseo Mario León será el escenario de las pruebas de karate y judo, mientras que Montería albergará las demás disciplinas en distintos recintos deportivos y centros de convenciones.

La participación mexicana en estos juegos no solo busca consolidar los logros históricos en deportes como karate y taekwondo, sino también impulsar a la nueva generación de talentos, fortaleciendo su preparación y proyectándolos en escenarios internacionales. La Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES) confirmó la integración de un grupo nutrido de atletas en varias disciplinas, demostrando el compromiso con el desarrollo deportivo juvenil.

Con esta experiencia, las y los karatecas potosinos no solo representarán a México, sino que también aspiran a dejar huella en una competencia que reúne a jóvenes talentos de toda la región, ofreciendo una oportunidad para crecer tanto dentro como fuera del tatami.

