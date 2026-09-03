Sonego llevó al límite a Zverev

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NUEVA YORK.- Alexander Zverev reaccionó justo a tiempo para evitar la eliminación, algo que no le ocurre a un primer preclasificado en la ronda inicial de un torneo del Grand Slam desde 2003.

El alemán se impuso apenas por 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4 a Lorenzo Sonego en un partido que terminó la madrugada del miércoles en el Abierto de Estados Unidos.

Zverev ganó su primer título grande en el Abierto de Francia. Sin embargo, cayó ante el número 1 del ranking, Jannik Sinner, en la final de Wimbledon.

Al US Open, Zverev llegó como primera cabeza de serie, un honor que jamás había tenido en majors, luego que Sinner tuvo que retirarse por una lesión en la rodilla derecha.

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Pero Zverev no pudo aprovechar repetidas oportunidades para quebrar el saque de Sonego durante gran parte de la noche y estuvo en peligro de convertirse en el primer hombre que, como máximo preclasificado, cae en su primer partido de un major desde que Ivo Karlovic venció a Lleyton Hewitt en Wimbledon en 2003.

Tal sorpresa no ocurre en el Abierto de Estados Unidos desde que Stefan Edberg perdió ante Alexander Volkov en 1990. Zverev por fin logró el quiebre ante el saque de Sonego en el tramo final para sacar adelante el partido en 4 horas y 52 minutos.

"Casi cinco horas para una primera ronda. Creo que es el partido de primera ronda más largo que he jugado en mi vida", comentó Zverev. "Así que hay que reconocerle el mérito. Hoy ha jugado un tenis increíble. Seguro que habría ganado a muchos otros jugadores, pero me alegra haber logrado pasar de ronda".

Zverev tiene marca de 7-0 contra Sonego, un italiano que llegó con registro de 1-9 ante jugadores del top 10 en torneos de Grand Slam. Pero la velocidad de Sonego por la cancha le permitió alcanzar pelotas que en otras noches habrían sido golpes ganadores, y consiguió suficientes saques decisivos como para que Zverev terminara apenas con 5 de 22 en puntos de quiebre en el partido.