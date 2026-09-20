Sorprende Brighton y golea al Arsenal

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El Arsenal sufrió su primera derrota en la defensa de su título de la Liga Premier — y fue una contundente en Brighton.

Después de ganar sus primeros cuatro encuentros, la derrota 3-0 en el Estadio Amex el sábado pareció salir de la nada y conceder el tercer tanto en un tiro de esquina —usualmente una de las fortalezas del Arsenal— resumió la inestable actuación del equipo de Mikel Arteta.

Pascal Gross y Charalampos Kostoulas marcaron en el primer tiempo con disparos desde fuera del área, antes de que Chema Andres completara la goleada con un cabezazo al segundo palo tras un tiro de esquina de Gross.

"Hay ciertos aspectos básicos que necesitas cumplir en el fútbol, especialmente en la Liga Premier, de los que estuvimos muy lejos", dijo Arteta, quien lo describió como una "gran lección".

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El Arsenal a menudo ha tenido dificultades contra el Brighton, que fue el último equipo en infligir una derrota tan abultada a los Gunners en cualquier competición —ganando 3-0 en el Emirates Stadium en mayo de 2023.

El Brighton culminó una semana brillante con la goleada 5-0 al Coventry en la liga el fin de semana pasado antes de remontar dos goles en contra a mitad de semana para vencer 3-2 al Manchester United como visitante en la Copa de la Liga inglesa.

"Tenemos que tener la convicción para competir con los mejores equipos de la liga", dijo Hurzeler.

El Manchester City —el otro equipo que ganó sus primeros cuatro partidos— ahora puede colocarse tres puntos por delante en la clasificación si vence el domingo al Sunderland.

Más miseria para

el Tottenham de

excesivo gasto

Tras gastar 400 millones de dólares en el mercado de verano, Tottenham sigue sin ganar después de cinco partidos esta temporada en la Liga Premier tras perder 3-2 en casa ante el Aston Villa.

Johan Manzambi, un mediapunta de 20 años que brilló con Suiza en el Mundial, fue titular por primera vez con el Villa y abrió el marcador en el tiempo añadido del primer tiempo, contra el curso del juego. Preparó otro tanto para el también recién fichado Nicolas Jackson, antes de que un disparo de larga distancia del argentino Emi Buendía a los 79 minutos encaminara al Villa hacia su primera victoria liguera de la campaña.