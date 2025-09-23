Sorprenden Leones a Cuervos 38-30

Redacción Deportes.- Los Detroit Lions, con dos ‘touchdown’ de Jahmyr Gibbs y otros dos de David Montgomery, derrotaron este lunes a los Baltimore Ravens 30-38 en un duelo vibrante, resuelto con una arriesgada apuesta en cuarto ‘down’ de Jared Goff en el tramo final.

Goff completó 20 de 22 pases -incluido uno de ‘touchdown’- para un total de 202 yardas. El triunfo deja a los Lions 2-1, empatados al frente de la División Norte de la NFC con los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers.

Para los Ravens (1-2), su ‘quarterback’, Lamar Jackson, completó 21 de 27 pases -con tres de ‘touchdown’- para un total de 288 yardas, aunque perdió un balón en un ‘drive’ a una yarda de la zona de anotación.

Detroit golpea primero

Los Lions abrieron el partido con una serie ofensiva que concluyó con un ‘touchdown’ de Jahmyr Gibbs que recorrió una yarda desde la zona roja. El punto extra de Jack Bates puso el 0-7 en el marcador para Detroit.

Los Ravens respondieron en un ‘drive’ eléctrico, de 80 yardas en seis jugadas culminado por Derrick Henry con una carrera de 28 yardas para el ‘touchdown’ de Baltimore. Tyler Loop con un punto extra igualó 7-7 el duelo.

Ya en el segundo cuarto, los Lions se volvieron a adelantar con un laborioso y paciente ‘drive’ de 98 yardas y 18 jugadas en casi once minutos, que remató David Montgomery con un ‘touchdown’ desde la zona roja. 14-7.

Lamar Jackson perdió el balón en la siguiente serie de los Ravens, cuando estaban a una yarda de la zona de ‘touchdown’, a falta de 1:30 para el descanso, lo que le dio a Detroit la oportunidad de ampliar su ventaja.

Pero los Lions chocaron con la defensa de Baltimore y no lograron convertir el primer ‘down’.

Con menos de un minuto por jugar, Jackson se reivindicó con un fulgurante ‘drive’ de 49 yardas en cuatro jugadas y apenas 32 segundos, que culminó Rashod Bateman a pase del ‘quarterback’ de Baltimore. Loop, con su punto extra, puso el 14-14 al descanso.

Los Ravens lograron su primera ventaja de la noche en el primer ‘drive’ tras el descanso gracias a un ‘touchdown’ de Mark Andrews.

En poco más de tres minutos, los Lions empataron 21-21 con un ‘touchdown’ de Amon-Ra St. Brown, que atrapó un pase de 18 yardas de Jared Goff.

Los Lions se volvieron a poner por delante David Montgomery corrió 72 yardas antes de ser cazado por Marcus Humphrey en la yarda 13 de los Ravens.