Sounders aplastan a los Gallos Blancos

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México.- Sin pena ni gloria, el Querétaro se despidió de la Leagues Cup 2026. Los Gallos Blancos no metieron ni las manos contra los Sounders (3-0).

El equipo de Esteban González tenía la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar, pero fue superado ampliamente por el representante de la MLS.

Desde que comenzó el partido en el Lumen Field, el conjunto de Washington demostró su intención de ser el que ejerciera el dominio, con la posesión del balón.

A los cuatro minutos, Sebastián Gómez abrió el marcador, tras una gran jugada colectiva.

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Inmediatamente, el Querétaro intentó reaccionar, pero el portero suizo Stefan Frei estuvo atento para evitar la caída de su marco; fue la única ocasión de verdadero peligro que generó.

Después, la escuadra de Brian Schmetzer no volvió a soltar el esférico y avasalló la cabaña de José Hernández. Daniel Musovski (42´) y Albert Rusnak (68´) redondearon el marcador y le otorgaron los tres puntos a The Rave Green.

En las tres anotaciones, los Gallos Blancos dejaron en evidencia sus carencias defensivas. Cometieron un error tras otro y pagaron caro las consecuencias.

El Querétaro quedó eliminado de la Leagues Cup, tras perder sus dos primeros partidos y no marcar ni un solo gol.

Todavía tendrá que disputar su último juego, con la intención de limpiar un poco la imagen en la competencia.