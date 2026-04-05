Sport TV lamenta burlas al himno mexicano durante transmisión de México-Portugal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Después del

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contra su similar de Portugal en la reinauguración del, se viralizó en redes sociales un video en el que tres comentaristas de futbol de la cadena portuguesarealizandurante el Himno Nacional Mexicano.Los comentaristas, Vitor Sá y Luis-Franco Bastos fueron quienes se reían yla canción de "" mientras se entonaba el Himno Mexicano., había anunciado que estos tres comentaristas serían parte de unapara ofrecer una transmisión de "manera desenfadada e irreverente, con". Sin embargo, su "humor" estuvo fuera de lugar.A través de unse"Los comentaristas y todas las partes involucradas en ladesean, por este medio,, siendo conscientes de que el momentoy entendiendo que pudo haber sido interpretado como irrespetuoso. Es importante reiterar que, en ningún momento, hubo intención de ofender al pueblo mexicano ni a sus símbolos. Lamentamos sinceramente lo ocurrido y reiteramos nuestro respeto por todas las culturas y tradiciones", expresó