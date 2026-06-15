Suecia se estrena arrasando a Túnez

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La selección de Suecia arrancó con autoridad su participación en la Copa Mundial de Fútbol 2026 al imponerse por contundente marcador de 5-1 sobre Túnez, en un encuentro disputado ante un Estadio Monterrey completamente lleno y que marcó el inicio de la actividad mundialista en la Sultana del Norte.

Los dirigidos por Graham Potter mostraron desde los primeros minutos una propuesta ofensiva que rápidamente rindió frutos ante una escuadra tunecina que sufrió para contener los constantes ataques de los Blågult.

La recompensa para los suecos llegó apenas al minuto 7. Tras un rechace de la defensa africana, el balón quedó a merced de Yasin Ayari, quien no dudó en sacar un potente disparo de larga distancia que terminó en el fondo de las redes para colocar el 1-0.

Con la ventaja en el marcador, Suecia mantuvo el control de la posesión y siguió generando peligro sobre el arco rival. Al minuto 30 apareció una de sus principales figuras, Alexander Isak, delantero del Liverpool, quien con un certero disparo de derecha colocado junto al poste venció al guardameta tunecino para ampliar la ventaja a 2-0.

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Cuando parecía que los europeos se marcharían cómodamente al descanso, Túnez reaccionó en la recta final del primer tiempo. Al minuto 43, tras un tiro libre, Omar Rekik aprovechó un balón dentro del área para conectar un remate de cabeza que acercó a las Águilas de Cartago y colocó el marcador 2-1 antes del descanso.

Para la segunda mitad, el encuentro mostró un trámite más equilibrado en cuanto a la posesión del balón, aunque los africanos no lograron transformar ese dominio parcial en oportunidades claras de gol.

La anotación que prácticamente sentenció el compromiso llegó al minuto 59. Un error en la salida de Ellyes Skhiri fue aprovechado por Alexander Isak, quien recuperó el balón y asistió a Viktor Gyökeres. El atacante sueco únicamente tuvo que empujar el esférico para decretar el 3-1.

Con la ventaja de dos goles, Suecia manejó el encuentro con tranquilidad y continuó buscando ampliar la diferencia.