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Suena Aguirre para dirigir al Valencia

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Suena Aguirre para dirigir al Valencia
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de su destacada actuación al frente de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, Javier Aguirre se ha convertido en el principal candidato para asumir la dirección técnica del Valencia de cara a la presente temporada.

      De acuerdo con diversos reportes de la prensa española, el estratega mexicano, quien decidió tomarse un periodo de descanso tras concluir su participación en el torneo organizado por la FIFA, es el nombre que más convence a la directiva valencianista para encabezar un proyecto que busca devolver al club a los primeros planos del futbol español.

      La información señala que Aguirre incluso ya habría dado el visto bueno a la propuesta presentada por Braulio Vázquez, nuevo director deportivo de la institución. Además, se menciona que el técnico mexicano viajaría a España en los próximos días para cerrar los últimos detalles de su incorporación y comenzar a trabajar de inmediato.

      En los últimos años, el Valencia ha atravesado una de las etapas más complicadas de su historia reciente. El equipo pasó de competir regularmente por títulos nacionales e internacionales a pelear por alejarse de la zona de descenso, una situación que habría llevado a la directiva a buscar un entrenador con experiencia y capacidad para reconstruir proyectos, perfil que encaja con Aguirre.

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      Precisamente, el conjunto valencianista logró cortar recientemente una racha negativa al conseguir su primera victoria de la presente campaña. 

      El equipo sumó tres puntos como visitante al imponerse al Deportivo Alavés, resultado que le permitió llegar a cuatro unidades después de seis jornadas y tomar un respiro en la clasificación.

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