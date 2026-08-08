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Supera Tigres a Minnesota

Se impuso en los penales y sumó dos puntos en su segundo partido

Por Agencias

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
A
Supera Tigres a Minnesota
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      Tigres mantiene vivas sus posibilidades en la Leagues Cup 2026. Los felinos empataron 0-0 ante Minnesota United en tiempo reglamentario y posteriormente ganaron 4-2 la tanda de penales, instancia que establece el reglamento del torneo cuando un encuentro termina igualado.

      El empate otorgó un punto a cada equipo y el triunfo desde los once pasos le dio una unidad adicional a los auriazules, que llegaron a cuatro puntos y definirán su futuro en la competencia en la última jornada.

      El equipo dirigido de manera interina por Hernán Elizondo buscó tomar la iniciativa desde los primeros minutos. Juan Brunetta tuvo una de las primeras oportunidades al 6´, con un disparo que pasó cerca del travesaño, mientras Rodrigo Aguirre conectó de cabeza un servicio del argentino al 8´, pero mandó el balón por encima.

      Minnesota respondió y comenzó a exigir a Nahuel Guzmán. Anthony Markanich remató dentro del área al 12´ y Mamadou Dieng volvió a probar al arquero felino con un cabezazo al 20´.

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      La oportunidad más clara del primer tiempo fue para los estadounidenses. Jesús Garza cometió una falta sobre Markanich dentro del área y Minnesota recibió un penal. Joaquín Pereyra cobró al 44´, pero su disparo de zurda se estrelló en el travesaño.

      Tigres aumentó la presión durante el complemento. Joaquim estuvo cerca al 50´ con un cabezazo que pasó junto al poste, mientras Diego Lainez probó desde fuera del área al 75´, aunque Alec Smir detuvo su disparo.

      Joaquim volvió a amenazar al 84´, pero su remate de cabeza pasó ligeramente desviado. Minnesota tuvo la última gran oportunidad al 90+3´, cuando Kelvin Yeboah estrelló un disparo en el poste izquierdo.

      Con el 0-0 consumado, llegó la tanda. Brunetta y Fernando Gorriarán convirtieron los primeros cobros de Tigres, mientras Yeboah falló y Nahuel detuvo el disparo de Pereyra. César Araújo erró para los felinos, pero Ozziel Herrera convirtió y Diego Lainez terminó por sentenciar el 4-2.

      Con cuatro puntos, Tigres llegará con posibilidades de avanzar a su último compromiso de la primera ronda, cuando reciba a Vancouver Whitecaps el próximo martes a las 20:00 horas en el Estadio Universitario.

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