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Suspenden licencia de conducir a Tiger Woods

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Suspenden licencia de conducir a Tiger Woods
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      STUART, Florida.- Tiger Woods decidió no disputó el miércoles el cargo de conducción temeraria y su licencia de conducir quedó suspendida por cinco años tras un accidente con vuelco ocurrido en marzo en Florida, donde inicialmente fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

      Woods, aún una de las personalidades más influyentes del golf y tan reconocible como cualquier atleta en el mundo, ha tenido una caída notable desde que ganó el Masters de 2019, su 15º major. Fue la primera persona de ascendencia negra en ganar el Masters en 1997 y su carrera se ha visto descarrilada por múltiples cirugías de espalda y rodilla, accidentes automovilísticos y dependencia de analgésicos .

      Fue arrestado en marzo después de que su SUV rozara un camión y se volcara de costado en un camino residencial junto a la playa cerca de su casa en Jupiter Island. Un informe del sheriff indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que mostraba señales de deterioro. Se sometió a una prueba de alcoholemia, que dio negativo, pero se negó a realizarse una prueba de orina.

      Se había declarado no culpable del cargo original de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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      Antes de que comenzara la audiencia en el condado de Martin, Woods, de 50 años, se sentó en la mesa de la defensa, mirando hacia la galería de la sala, en su mayoría vacía. Dijo poco mientras aceptaba el cargo reducido y salió del juzgado sin dirigirse a los reporteros.

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