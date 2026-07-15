Tadej Pogacar amplía liderato

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LE LIORAN.- El cuatro veces campeón Tadej Pogacar ganó la décima etapa del Tour de Francia el martes para asestar a sus rivales otro golpe demoledor y ampliar su ya dominante ventaja en la clasificación general.

"Nunca se sabe cuánto dura", dijo Pogacar, que va camino de igualar el récord de victorias en el Tour. Solo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault tienen cinco victorias en una misma edición.

"Solo tenemos que estar agradecidos por este momento de estar corriendo en la carrera más grande del mundo", dijo el Pogacar, de 27 años. Pogacar, que ya había minado la moral de sus rivales con su victoria en el icónico Col du Tourmalet el jueves, volvió a imponer su autoridad con un ataque a poco más de 900 metros de la cima del Col de Pertus, la penúltima subida de la etapa montañosa del martes.

Jonas Vingegaard, el rival más cercano de Pogacar no pudo seguirlo, y Pogacar recortó rápidamente terreno al ecuatoriano Richard Carapaz antes de superarlo con potencia 200 metros antes de la cima. El ciclista esloveno no aflojó. Pogacar pasó por la cumbre con 5 segundos de ventaja sobre Carapaz y con 18 sobre Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso y Paul Seixas.

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Luego aumentó esa ventaja.

En la línea de meta, Pogacar aventajó a Evenepoel por 32 segundos para lograr su 24.ª victoria de etapa en su carrera —la tercera en el Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia— y la tercera ya en este Tour.

Seixas, la mayor esperanza de los aficionados franceses, fue tercero, a 34 segundos.

Vingegaard terminó rezagado 44 segundos más atrás de Pogacar, lo que dejó al portador del maillot amarillo con una ventaja de 3 minutos y 36 segundos tras 10 etapas. El cuatro veces campeón ya tenía la mayor ventaja que ha tenido nunca a estas alturas de la carrera.