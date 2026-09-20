Tendrá San Luis 13 representativos en Nacional Charro

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San Luis Potosí contará con 13 representativos en el próximo Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí "Andrés ´Nito´ Aceves", que tendrá como escenario la Arena Potosí. La delegación estará integrada por siete escaramuzas y seis equipos charros, que buscarán destacar durante la fase eliminatoria del máximo certamen de la charrería nacional.

Las escaramuzas clasificadas son El Rosedal, Villa de Oxitipa, Nobleza Charra, Santa Anita, Nuevo Emporio, Media Luna y Charras RG2. Por su parte, los equipos charros que representarán al estado serán RG2 B, Rancho El Dorado, Bramadero de Tamuín, Cortijo Mobil, Marqués de Guadalupe y Charros RG2.

La actividad potosina tendrá sus primeras presentaciones el 9 de octubre, cuando El Rosedal de Villa Hidalgo compita a las 12:00 horas, mientras que Villa de Oxitipa de Ciudad Valles y Nobleza Charra de Soledad entrarán en acción a las 19:30. Un día después, el 10 de octubre, Charros RG2 B será el primer equipo varonil del estado en presentarse, dentro de la tercera charreada de la jornada.

Para el 17 de octubre, Santa Anita de Rioverde tendrá actividad a las 12:00 horas y Rancho El Dorado lo hará a las 15:30. El domingo 18 será turno de Bramadero de Tamuín, a las 12:00, mientras que la Escaramuza Nuevo Emporio, de la capital potosina, participará a las 19:30 horas.

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La agenda continuará el 20 de octubre con Cortijo Mobil a las 12:00 horas y Marqués de Guadalupe de Ciudad Valles a las 16:00. El 21 se presentará la actual campeona estatal, Media Luna de Rioverde, a las 15:30; el día 23 llegará el turno de Charros RG2 a las 12:00 y el 27 de octubre cerrará la participación de los equipos potosinos en la fase eliminatoria la Escaramuza Charras RG2.

Además, dentro de la competencia de Charros Completos, San Luis Potosí tendrá como representante a José Andrés Aceves Aceves "El Chiringas", programado para presentarse el 8 de octubre a las 15:30 horas. Una vez concluida la fase clasificatoria, a partir del 29 de octubre comenzarán las competencias semifinales, donde buscarán instalarse los mejores representativos del campeonato.