Terrion Arnold es arrestado

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TAMPA.- El esquinero de los Lions de detroit, Terrion Arnold, fue acusado el jueves en Florida de encabezar un plan para retener y golpear con la culata de una pistola a tres personas a quienes creía que le habían robado bienes de lujo y 100,000 dólares en efectivo.

Sin embargo, resultó que los tres, incluido el conductor personal de Arnold, no tenían nada que ver con el robo en febrero, señalaron los investigadores.

Dos personas también acusadas en el caso se han declarado culpables y acordaron ayudar a las autoridades del área de Tampa a procesar a Arnold, según muestran los registros judiciales.

"La fama no te libra de cargos penales ni de nuestra búsqueda de justicia y de hacer que los delincuentes rindan cuentas", indicó el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw.

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Tres hombres de entre 18 y 19 años fueron retenidos a punta de pistola, golpeados, apaleados con la culata de una pistola y asaltados en un apartamento de Tampa el 4 de febrero, informó la policía. Fue tres días después de que se denunciara el robo de bolsos y zapatos Louis Vuitton, relojes Rolex, una Biblia, dinero en efectivo y demás artículos que le pertenecían a Arnold y estaban en un alquiler de Airbnb en Largo, a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad. Arnold, de 23 años, fue el "principal conspirador" del ataque, indicó la policía en un comunicado.

Arnold compareció brevemente ante el tribunal por video mientras un juez anunciaba cargos de secuestro, robo a mano armada y conspiración, delitos que podrían conllevar una sentencia de hasta cadena perpetua . Arnold se entregó a las autoridades el miércoles y permanecerá en la cárcel al menos hasta una audiencia de detención el lunes.

Denise White, directora ejecutiva de la agencia EAG Sports Management, que representa a Arnold, dijo que no hay "pruebas creíbles" en su contra, solo relatos de otros que podrían tener un incentivo para obtener una condena más leve.

Al menos otras seis personas enfrentan cargos, incluidas dos mujeres que se declararon culpables el miércoles y están cooperando. Jasmine Randazzo, de 19 años, inmediatamente fue sentenciada a cuatro años de prisión por secuestro, conspiración y robo a mano armada, según los registros.

Las víctimas dijeron a la policía que amigos de Arnold los llevaron con engaños a un apartamento, las retuvieron a punta de pistola y las golpearon, mientras transmitían el ataque en directo a Arnold. La policía indicó que Arnold daba órdenes en un chat grupal y que más tarde llegó al apartamento.

Arnold, un esquinero en la defensa de Detroit, fue seleccionado en la primera ronda en el draft de 2024 tras jugar en la Universidad de Alabama. La temporada pasada registró 31 tacleadas y una intercepción con los Lions antes de quedar fuera por lesiones. El equipo y la NFL dijeron que están al tanto del arresto de Arnold, pero declinaron hacer comentarios.