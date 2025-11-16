Thunder logra 5ta. victoria seguida

CHARLOTTE.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 puntos y Chet Holmgren agregó 25 por el Thunder de Oklahoma City, campeón defensor de la NBA, que se valió de un gran tercer cuarto para doblegar el sábado 109-96 a los Hornets de Charlotte.

Fue la quinta victoria consecutiva de Oklahoma City.

Ajay Mitchell consiguió 14 puntos del lado del Thunder, que ha ganado 23 partidos consecutivos contra equipos de la Conferencia Este y tiene un récord de 22-2 en sus últimos 24 encuentros como visitante. Isiah Hartenstein sumó 12 puntos y 11 rebotes, en tanto que Cason Wallace Chipped anotó diez unidades.

Miles Bridges anotó 15 tantos, mientras que Ryan Kalkbrenner, Collin Sexton y Moussa Diabate sumaron 13 cada uno para los Hornets, que jugaron sin Brandon Miller (subluxación de hombro) y LaMelo Ball, quien evitó jugar en noches consecutivas —había regresado recién el viernes en Milwaukee, tras una dolencia de tobillo.

La primera mitad presentó 11 empates y 11 cambios de ventaja en el marcador.

El duelo estaba empatado 30-30 después del primer cuarto y Oklahoma City remontó una desventaja de seis puntos en el segundo para colocarse arriba por 55-52 al medio tiempo, gracias a 18 puntos en la primera mitad por parte de Gilgeous-Alexander y al juego agresivo de Holmgren en los tableros.

Charlotte encestó diez de 24 tiros desde más allá del arco en la primera mitad, mientras que el Thunder acertó seis de 12.

Oklahoma City montó una racha de 16-1 en un lapso de cuatro minutos para ampliar a 15 puntos su ventaja a mitad del tercer periodo. Se colocó arriba por 17 puntos, 87-70, al llegar al cuarto.