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Tiene la UASLP nuevo titular deportivo

Por Romario Ventura

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Tiene la UASLP nuevo titular deportivo
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      José Juan Tristán asumió la dirección del Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con una agenda enfocada en ampliar la práctica deportiva entre la comunidad universitaria, fortalecer el Medio Maratón Universitario y mantener el crecimiento competitivo de las selecciones representativas.

      Uno de los principales objetivos de su gestión será acercar la actividad física a los estudiantes que actualmente no practican deporte, ya sea por falta de tiempo, desinterés o porque han priorizado sus responsabilidades académicas. "El gran reto es buscar la estrategia para acercarnos a todos aquellos que no les gusta hacer deporte, que han dejado de practicarlo o que ya no encuentran tiempo para hacerlo", señaló.

      Tristán considera que el deporte universitario no debe estar reservado únicamente para los atletas de alto rendimiento o quienes representan a la institución en competencias nacionales. Su intención es atender tanto a las selecciones como a los alumnos que buscan incorporar el ejercicio a su vida cotidiana.

      El nuevo directivo también destacó que la actividad deportiva puede complementar la formación profesional de los estudiantes, al fomentar valores como disciplina, responsabilidad y perseverancia. "Sabemos que pueden llevar a la par el deporte y su carrera", explicó.

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      Entre los primeros compromisos de su gestión se encuentra el Medio Maratón Universitario, considerado uno de los eventos más representativos de la UASLP.

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