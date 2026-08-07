Tigres aplasta a los Marineros

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SEATTLE.- Dillon Dingler conectó un jonrón por tercer juego consecutivo y terminó con tres hits y tres carreras impulsadas para que los Tigres de Detroit aplastaran el jueves 11-0 a los Marineros de Seattle.

Detroit (56-59) ganó por quinta vez en seis compromisos y se colocó a un juego de Texas en la lucha por el último pasaje de comodín de la Liga Americana. Los Tigres han anotado al menos ocho carreras en siete de sus últimos ocho juegos.

La derrota dejó a Seattle (56-60) a tres juegos de Houston en el Oeste de la Liga Americana y a 1 1/2 juegos de la zona de comodín. Los Marineros, quienes se fueron sin anotar por segunda vez en la serie contra Detroit, han sido blanqueados 11 veces esta temporada, empatados con la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

El dominicano Framber Valdez limitó a los Marineros a cinco hits en siete entradas y no toleró carreras por primera vez desde el 16 de junio. Ponchó a cinco, dio dos bases por bolas y no permitió que ningún corredor pasara de la segunda base.

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En sus últimas cuatro aperturas, Valdez ha permitido cuatro carreras en 19 entradas.

Kyle Finnegan lanzó la octava entrada y Brenan Hanifee trabajó la novena y completó la blanqueada. El jonrón de 401 pies de Dingler ante Bryce Miller (4-6) en la primera entrada fue su 26º de la temporada y el mayor total entre los receptores de la Liga Americana.