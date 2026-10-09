Tigres de la UANL recibe al líder Toluca

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México.- Tras la pausa por Fecha FIFA, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX retoma sus actividades este viernes con dos duelos correspondientes a la Jornada 11. Uno de ellos será disputado en la Sultana del Norte, donde los Tigres de la UANL buscarán aprovechar su localía y sumar de a tres ante Toluca, una tarea retadora.

El último duelo en la liga mexicana de futbol registrado entre ambas escuadras se suscitó en el Clausura 2026, el cual culminó en un empate 0-0. Sin embargo, su partido más reciente se jugó en el marco de la final de la Concachampions 2026, donde los Diablos Rojos, como locales, se impusieron 6-5 en penales ante Tigres. Los regios vienen de una victoria de 1-0 ante los Camoteros del Puebla; su única anotación fue protagonizada por Juan Francisco Brunetta al minuto 56. Sin embargo, se enfrentan al actual líder de la Tabla General, quien viene de un empate 3-3 contra Cruz Azul.

Tigres se encuentra en la decimoquinta posición con 10 puntos y acumula dos victorias en lo que va del torneo, un escenario desventajoso ante las 20 unidades de Toluca y sus seis victorias sumadas. Aunque queda por ver si el deseo de revancha de los regios se traduce en un partido atractivo.

El duelo, programado para las 21:00 horas, podrá seguirse por las transmisiones de Fox, Fox One y TV Azteca.

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