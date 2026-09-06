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Tigres no pudo ante el Necaxa

Los felinos no logran despegar y siguen lejos de zona de Liguilla

Por EFE

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Tigres no pudo ante el Necaxa
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      Monterrey.- El uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió un gol este sábado para darle a los Tigres UANL el empate 1-1 con el Necaxa en la continuación de la séptima jornada del Apertura del futbol mexicano.

      Aguirre, por los Tigres, y Owen González, por los Rayos, fueron los anotadores de un duelo cuyo resultado mantuvo a los dos cuadros fuera de la zona de clasificación.

      El primer tiempo fue accidentado, con un Necaxa que empezó mejor y en el minuto 12 tomó ventaja con un gol de pierna derecha de González, en un despiste de la defensa de los regios.

      Los Rayos tuvieron la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el argentino Julián Carranza, que antes había fallado un cabezazo con todo a favor, erró un penalti, detenido por el guardameta argentino Nahuel Guzmán, en el 24.

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      A partir de ahí, el Tigres creció, comenzó a ocasionar problemas a la defensa rival y en el 40 empató con un cabezazo de Aguirre en un tiro de esquina cobrado por el argentino Juan Brunetta.

      En la segunda parte, los dos equipos dejaron ir oportunidades de goles y firmaron la igualdad que puso a Tigres en el decimocuarto lugar con un triunfo, tres empates, tres derrotas y seis puntos, dos menos que Necaxa, decimotercero.

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