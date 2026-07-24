Atlante, América, Tijuana y León protagonizan duelos este viernes

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La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX tuvo un par de juegos a media semana, pero este fin es cuando más actividad encontraremos en el torneo mexicano.

Luego de ver en acción al Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Puebla, el resto de los 14 equipos arrancan con su segunda fecha del campeonato, previo a la pausa por el Juego de Estrellas frente a la MLS de la siguiente semana.

Como ya es tradición, las acciones comienzan en el famoso "Viernes Botanero", el cual contará con dos encuentros para esta ocasión, ambos en la noche.

El platillo estelar de este día es, sin dudas, el Atlante contra el América en el Estadio Banorte. Los Potros de Hierro regresan al Coloso de Santa Úrsula después de 19 años de haber disputado el último juego en este mítico inmueble.

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También cobra gran relevancia por ser el segundo duelo del cuadro azulgrana en su regreso a la Primera División y que mejor que enfrentar a las Águilas. De igual forma, significa el reencuentro entre Miguel Herrera y el cuadro azulcrema, con el que quedó campeón de Liga MX.

En punto de las 21:00 horas también habrá acción en la frontera del país. Tijuana recibe al León en el Estadio Caliente, en un partido en el que Xolos quiere su segunda victoria de la campaña; mientras que los Esmeraldas van por la primera del torneo.

Atlante regresa al Estadio Banorte tras 19 años

Tijuana busca segunda victoria contra León en Estadio Caliente