Titans aseguran a Peter Skoronski

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NASHVILLE.- Los Titans de Tennessee Titans anunciaron el viernes la firma del liniero ofensivo Peter Skoronski a una extensión multianual que lo convierte en el guardia mejor pagado de la NFL.

Los Titans no dieron a conocer públicamente los detalles de la extensión para la 11ma selección global del draft de 2023. Una persona familiarizada con los términos informó a The Associated Press que el acuerdo, que es por cuatro años, está valorado en 100 millones de dólares, de los cuales 88 millones están garantizados, y habló con la AP bajo condición de anonimato.

ESPN y NFL Network informaron primero los términos del contrato, que convierten a Skoronski en el guardia mejor pagado de la liga.

Skoronski calificó la extensión como una enorme bendición. Agradeció a la propietaria controladora Amy Adams Strunk, al gerente general Mike Borgonzi y al nuevo entrenador Robert Saleh por creer en él.

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"Amo a esta organización, amo a esta ciudad, y estoy agradecido por la oportunidad de seguir representando a esta franquicia. Aprecio la confianza que han depositado en mí, y ahora es mi trabajo ganármela todos los días. Estoy entusiasmado por lo que viene, pero más que nada, estoy listo para volver al trabajo", señaló Skoronski en un comunicado.

Los Titans fueron los que más gastaron en la NFL durante la agencia libre en marzo y continuaron con el gasto con las dos estrellas que querían mantener en este roster.

El tackle defensivo estelar Jeffery Simmons firmó su propia extensión a finales de junio, lo que lo convirtió en el mejor pagado de la liga en su posición. Este contrato cierra la continuidad de un liniero que terminó cuarto en la votación al All-Pro como guardia izquierdo para la temporada 2025.

Borgonzi manifestó que no podrían estar más contentos de mantener a Skoronski en Nashville, con el objetivo de conservar a jugadores y personas que son "pilares" para este equipo.

"Peter sin duda lo es para nosotros. Tiene una ética de trabajo a la altura de su talento y un deseo permanente de ganar que queremos que se extienda por todo el edificio. Estamos emocionados de entrar a la temporada sabiendo que él y su familia seguirán siendo Titans durante los próximos años", afirmó Borgonzi.