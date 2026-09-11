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Todo listo para el Track Day y rodada Nfierrada

Por Romario Ventura

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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      El próximo domingo 13 de septiembre, el Autódromo San Luis 400, ubicado en el Parque Tangamanga II, será sede del Track Day & La Rodada Nfierrada Mexicana, evento presentado por Aceleración Total que buscará reunir a aficionados de la cultura automotriz en el marco del 41 aniversario del parque y de las Fiestas Patrias.

      Durante la presentación estuvieron presentes Óscar Hidalgo, presidente de Aceleración Total; Hasael Carranza, presidente del Club Nfierrados y organizador de la Rodada Patria Mexicana; David Montenegro, presidente de Tuning Capital; además de representantes de Parques Tangamanga, Grúas Bear, la Federación Mexicana de Autos Antiguos y clubes automotrices de San Luis Potosí.

      La jornada comenzará a las 10:00 horas con la Rodada Enfierrada, que partirá desde Walmart San Remo con destino al autódromo. Se espera la participación de más de 500 camionetas, entre vehículos modificados, "tumbados" y clásicos, mientras que a partir de las 11:00 horas iniciará la actividad en pista.

      El programa contempla Track Day Libre, donde cualquier persona con automóvil podrá inscribirse y recibir instrucción previa sobre teoría, banderolas y trazos en pista, bajo la supervisión de pilotos profesionales e instructores certificados. También habrá competencia Top 10 Multimarca, exhibición de drift, quemones, arrancones y categorías especiales como Honda, Miata y Super Stock.

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      Los organizadores estiman la participación de entre 100 y 150 autos de competencia, además de miles de asistentes durante la jornada. El acceso para el público general será gratuito, con la expectativa de convertir el autódromo en uno de los principales puntos de reunión automotriz del fin de semana patrio.

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