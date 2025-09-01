logo pulso
Todo un éxito 6ta. edición de la milla

Por Romario Ventura

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Todo un éxito 6ta. edición de la milla

En una tarde con ambiente inmejorable se llevó a cabo la sexta edición de la Milla Vitales 2025, competencia que se ha consolidado como una de las preferidas por los mediofondistas de la región y que este año volvió a superar expectativas.

Los corredores no solo se disputaron la gloria deportiva, sino que también establecieron nuevas marcas en la pista, lo que les permitió hacerse acreedores a atractivos premios económicos, elevando el nivel competitivo del evento.

En la categoría élite varonil, el triunfo fue para Diego Vizcarra Sánchez, del Team de la Cruz, quien paró el cronómetro en 4:02.8 minutos, imponiendo un tiempo sobresaliente. El segundo lugar correspondió a Dayma Brisia Reyes Sánchez, del Team Erasmo Chávez, con registro de 5:16.5 minutos.

La Milla Vitales, impulsada por Juan Carlos Vitales, volvió a demostrar su éxito y convocatoria de los atletas que se presentaron y consolidándose como un referente del atletismo de elite en Ciudad Valles y la Huasteca Potosina.

