Apresan a pistolero por ataque peligroso

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Óscar “N”, probable partícipe del delito tipificado como ataque peligroso y daño en las cosas.

De acuerdo con el expediente penal, el imputado habría disparado un arma de fuego contra varias personas que se encontraban dentro de un automotor en la colonia Progreso, en la capital potosina. Como resultado, una persona resultó lesionada y se causaron daños al vehículo.

Agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación correspondiente, la cual fue presentada ante un Juez de control, quien otorgó la orden de aprehensión. Con este mandato judicial, agentes de la PDI detuvieron a Óscar “N” en calles de la colonia Progreso de esta ciudad capital.

El imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó recluido a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial para que se defina su situación jurídica.

