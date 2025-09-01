En Los Silos, detienen a vendedores de droga

Dos presuntos vendedores de droga, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal al ser detectados en la colonia Los Silos, perteneciente a Villa de Pozos.

Fue a través de los trabajos realizados en la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, como se pudieron ubicar en la colonia Los Silos a los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, cuando circulaban en forma sospechosa a bordo de un automóvil Nissan Versa color blanco modelo 2015.

Los policías les marcaron el alto a los jóvenes y al revisarlos les encontraron dos bolsas de marihuana dentro del carro, además dijeron dedicarse a la venta de droga en la zona de forma independiente.

De esta forma, Neifer N. de 19 años de edad y el otro menor de 16 años, quedaron a disposición de la autoridad competente para lo que determine.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí